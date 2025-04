Segnali ignorati o sottovalutati Prof e preside arrestati il mondo scolastico si interroga

Professori che palpeggiano le alunne, presidi che ostacolano le indagini. Gli ultimi casi di cronaca svelano episodi choc e squarciano un velo sul tema delle molestie a scuola. Ne parliamo con Ludovico Arte, preside dell'Itt e liceo linguistico Marco Polo di Firenze, scuola da sempre molto attenta al dialogo coi ragazzi. Studentessa molestata: palpeggiamenti e baci. Scuola sotto choc, Prof e preside arrestati preside Arte, a scuola possono verificarsi episodi di comportamenti inappropriati. Come si affrontano queste situazioni? "Esistono diversi livelli di gravità. Nei casi citati, siamo di fronte a veri e propri reati nei confronti dei quali deve lavorare l'autorità giudiziaria. Ci sono però altri casi, meno gravi, che comunque necessitano di particolare attenzione da parte di tutta la comunità scolastica.

