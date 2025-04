Lanazione.it - Lorenzetti, un ritorno da applausi. Il sindaco: evento al rientro in Pieve. Mostre, Della Gatta erede di Vasari?

Leggi su Lanazione.it

Una mostra internazionale aprirà il nuovo anno danzando su due palscoscenici: il Novecento italiano e i suoi maestri, con un richiamo speciale a PieroFrancesca, oppure ancora un viaggio nel Rinascimento. Nel frattempo, è in cantiere un grandeper salutare ilindel Polittico del, tra la fine di luglio o in alternativa all’alba di settembre. Un omaggio alla "star" dopo un giro del mondo straordinario, perchè tutto il mondo ha ammirato il capolavoro, protagonista assolutorassegna sulla pittura senese del Trecento, prima nelle sale del Metropolitan Museum di Ney York e adesso alla National Gallery di Londra (fino al 22 giugno). Un "bentornato" al quale l’amministrazione comunale sta lavorando insieme alla Curia (proprietaria dell’opera): e siccome il successo merita un’accoglienza in grande stile dopo quasi un anno oltreoceano, sarà realizzata una nuova illuminazione e pure un basamento adatto a valorizzare ogni dettaglioPala di Pietro(dono del Rotary).