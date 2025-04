Linkiesta.it - Gli adolescenti, e l’impatto dei meme sulla violenza di massa

Questa è la prefazione del libro “Idioti dell’orrore. Indagine su stragisti die subculture digitali”, di Antonio Pellegrino, pubblicato da Linkiesta Books. Il volume si può acquistare in libreria dal 18 aprile oppure già ora qui sullo store, con spese di spedizione incluse.Fino a poco tempo fa, in Italia, scrivere diera qualcosa di impossibile. Non è un’esagerazione: l’idea che ilpotesse riservarsi uno spazio nel dibattito, nella saggistica o nel panorama giornalistico era semplicemente irrealistica. A torto o a ragione. Sicuramente una buona dose di snobismo da parte delle voci più autorevoli (così come una legittima ignoranza sull’argomento, evolutosi radicalmente in tempi recentissimi) ha fatto sì che si trascurasse un elemento che nel panorama anglosassone è diventato sempre più centrale, ma non è giusto addossare questa responsabilità esclusivamente agli autori italiani.