Sicurezza sul lavoro più controlli di Monza e provincia | trenta agenti in arrivo nei cantieri

Monza, 5 aprile 2025 – Due passi in avanti importanti per il potenziamento della Sicurezza sul lavoro in provincia e nel suo capoluogo. Ieri in municipio a Monza sono stati firmati il protocollo d'intesa per il potenziamento della Sicurezza sul lavoro nella provincia di Monza e Brianza e l'accordo tra Comune di Monza, Agenzia di tutela della salute della Brianza (Ats) e Ispettorato area metropolitana (Iam) Milano per il potenziamento dei controlli di Ats nei cantieri edili, congiuntamente alla polizia locale. Da un lato, con il primo documento, si monitorerà in maniera più attenta l'andamento del fenomeno infortunistico su scala provinciale, dall'altro, con il secondo appena firmato, si darà avvio a Monza a puntuali controlli nei cantieri edili svolti da agenti della polizia locale adeguatamente formati e da agenti di Ats.

