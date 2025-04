Lanazione.it - Schianto in moto contro un’auto. Muore messo comunale di 63 anni

Stava percorrendo la Tosco-Romagnola in sella alla suaper tornare a casa e riabbracciare la compagna, quando si è scontrato conall’altezza di via del Canneto. Saverio Saviozzi, 64ancora da compiere, è morto in ospedale, a poche ore dall’incidente stradale di giovedì, intorno alle 19.35. La chiamata ai soccorsi, la corsa in ospedale in codice rosso a Cisanello, il tentativo dei medici di salvargli la vita, ma i traumi riportati, non gli hanno lasciato scampo e l’uomo è morto ieri mattina in ospedale. Saverio era ildi Cascina e la notizia della sua scomparsa ha fatto scattare immediatamente il cordoglio cittadino. "Il Comune di Cascina ha perso il suo biglietto da visita - ha detto il sindaco Michelangelo Betti -. Saverio era un dipendente storico, un uomo cordiale, simpatico e pronto alla battuta: prendeva il suo lavoro molto seriamente ma non per questo faceva mai mancare un sorriso.