Lanazione.it - L’ex colonia Fiat diventa luogo di cultura

Leggi su Lanazione.it

Torre, ora Torre Marina, è unsimbolo della costa massese, un edificio emblematico di un certo periodo storico e un crocevia per molte persone in villeggiatura. I suoi spazi sono tuttavia ancora sconosciuti ai più, un mistero in piena vista. Daper i figli degli operaidi tutte le sedi dell’azienda, organizzata per formare cittadini "futuri", il grattacielo, costruito nel 1933 su progetto dell’ingegner Vittorio Bonadè Bottino per volere del senatore Agnelli, è tutt’oggi una struttura ricettiva funzionante. Hai 16 piani e domina il paesaggio tra le Alpi Apuane e il mare. Da domani fino al 13 aprile, la torre aprirà le proprie porte, ospitando una rassegnale ricca di eventi. Promosso da Lama Impresa Sociale, ‘Post-. Festival di architetture e immaginari in transizione’ sarà un evento interdisciplinare che intende esplorare proprio l’eredità delle ex colonie accanto a installazioni, mostre, momenti di riflessione collettiva, laboratori pratici, visite guidate e performance, intervallate anche da cene e musica.