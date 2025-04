Vianello-Torrez jr oggi in tv | orario e dove vedere il match in streaming

Vianello salirà sul ring del Palms Casino Resort di Las Vegas (Nevada, USA) per affrontare Richard Torrez Jr in un incontro che rappresenta un autentico crocevia per la carriera del nostro peso massimo. Il pugile laziale, ormai da anni trasferitosi negli States, incrocerà i guantoni con un rivale statunitense in una sfida che si preannuncia decisamente equilibrata, avvincente e appassionante.Il 30enne, che lo scorso agosto regolò il rognoso Arslanbek Makhumodov dopo l’immeritata sconfitta per split decision contro Efe Ajagba, se la dovrà vedere con il 25enne americano, imbattuto con 12 vittorie all’attivo. Il ribattezzato The Gladiator, che vanta un ruolino di 13 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio, occupa il 13mo posto nel ranking IBF appena davanti all’avversario di questa notte. Oasport.it - Vianello-Torrez jr oggi in tv: orario e dove vedere il match in streaming Leggi su Oasport.it Domenica 6 aprile (attorno alle ore 05.00 italiane) Guidosalirà sul ring del Palms Casino Resort di Las Vegas (Nevada, USA) per affrontare RichardJr in un incontro che rappresenta un autentico crocevia per la carriera del nostro peso massimo. Il pugile laziale, ormai da anni trasferitosi negli States, incrocerà i guantoni con un rivale statunitense in una sfida che si preannuncia decisamente equilibrata, avvincente e appassionante.Il 30enne, che lo scorso agosto regolò il rognoso Arslanbek Makhumodov dopo l’immeritata sconfitta per split decision contro Efe Ajagba, se la dovràcon il 25enne americano, imbattuto con 12 vittorie all’attivo. Il ribattezzato The Gladiator, che vanta un ruolino di 13 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio, occupa il 13mo posto nel ranking IBF appena davanti all’avversario di questa notte.

