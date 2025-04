Quotidiano.net - Eroi giovani e belli, più pacifici che pacifisti

Allegranti Glison tutti, cantava già il maestro Francesco Guccini. Parole che non possono non risuonare nella mente guardando le prime immagini della nuova serie targata Fandango-Matrioska in collaborazione con Rai Fiction - regia di Susanna Nicchiarelli - dal titolo “Fuochi d’artificio”. È il 1944 e i protagonisti sono quattro amici tra i 12 e i 13 anni che, in segreto, decidono di aiutare i partigiani a combattere nazisti e fascisti, diventando a loro volta deissimi partigiani. In un’altra epoca, da un’altra parte, c’è una nuova resistenza ed è quella degli ucraini costretti a difendersi dall’invasione russa. Una resistenza stavolta lontana da occhi e libri, sulla quale chissà se verranno mai fatti film e serie tv. Gli studenti italiani che hanno manifestato ieri a Roma, bruciando la bandiera europea, davanti al ministero dell’Istruzione, dicono di sognare un mondo diverso.