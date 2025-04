Ilgiorno.it - Merate, l’ultimo dono di Davide. Grazie ai suoi organi altri bambini potranno vivere

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco) –non c’è più.a lui, a sua mamma Maria Rosa e suo fratello Gabriele che si sono sempre presi cura di lui e che ne hanno interpretato la volontà è come se una parte di lui continuasse aina cui ha donato ie che ora possono di nuovo sperare di crescere e diventare grandi.è mancato nei giorni scorsi. Aveva 26 anni, ma abitava in un corpo di un bimbo a causa di gravi problemi alla nascita. In seguito all’ennesima crisi, mamma Maria Rosa e Gabriele lo hanno accompagnato di corsa in ospedale, a, dove erano già stati altre volte. I medici del pronto soccorso prima e della Rianimazione poi hanno di nuovo tentato l’impossibile per salvarlo, ma purtroppo hanno dovuto lasciarlo andare. La mamma era preparata e pronta al momento, per quanto un genitore possa mai essere preparato e pronto per la perdita di un figlio, e ha ribadito la decisione di voler donare gliaffinchépossano continuare a crescere.