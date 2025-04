Lanazione.it - Addio a Vanni Parenti. Simbolo dell’eta d’oro dell’ippica montecatinese

Montecatini Terme, 5 aprile 2025 – Era l’uomodell’età dell’oronazionale. Con, scomparso a Firenze all’età di 88 anni, se ne va uno più grandi personaggi del mondo delle corse dei cavalli. È stato a più riprese direttore del Sesana, degli ippodromi di Milano, di quelli fiorentini, di Follonica, Pescara, ed è stato anche membro dei cda degli ippodromi di Capannelle e di Pisa. Ma nell’ippica è stato anche gentlemen, allevatore, proprietario. Ma soprattutto un visionario. Era entrato in un’ippica rinchiusa in se stessa, un po’ conservatrice e lui era riuscito ad aprirla al mondo esterno, prendendo spunto dai suoi viaggi negli Stati Uniti e in Scandinavia dove aveva ottime relazioni., fratello tra l’altro del regista Neri, aveva capito nonostante il periodo ancora favorevole che l’ippica doveva aprirsi al monde esterno.