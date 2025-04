Ilrestodelcarlino.it - Ohad Talmor, un sax raffinato al Jazz club

Stasera alle 21.30 al Torrione (via Rampari di Belfiore 167)’s Back to the Land offre una serata all’insegna del grande. Sul palco del, sax tenore, Joel Ross, vibrafono, David Virelles, pianoforte, Chris Tordini, contrabbasso e Eric McPherson, batteria.si forma negli States assieme a maestri del calibro di Dewey Redman e Lee Konitz. Con quest’ultimo nasce un rapporto di collaborazione continuativo che permarrà negli anni.non è solamente un apprezzato sassofonista, ma anche uno stimato compositore e arrangiatore. La sua penna si è espressa in diversi progetti tra i quali il gruppo collettivo con Adam Nussbaum e Steve Swallow. Proprio sulle musiche di Swallow,ha elaborato un progetto per largo organico orchestrale, sulle ali del cui successo ha ottenuto ingaggi di assoluto prestigio per dirigere le più importanti orchestre americane ed europee.