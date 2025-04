Lanazione.it - Consorzio tutela del Palio. Nuovo cda, elezioni il 14 aprile dopo l’approvazione del bilancio

Lavori in corso per il rinnovo del consiglio di amministrazione deldelpresieduto da Antonio Carapelli della Tartuca. Ed un’unica certezza: il 14del, verrà eletto ilcda del braccio operativo del Magistrato delle Contrade che era in scadenza. Un altro passaggio importantela recente elezione del rettore Benedetta Mocenni, prima selvaiola a ricoprire questo incarico e seconda donnaNicoletta Fabio. A mettere insieme lo scacchiere per equlibrarlo appunto con il Magistrato, sono i componenti della commissione elettorale che ha rinnovato la deputazione di cui è pro rettore Marco Grandi, con Marco Ricci (Civetta) confermato e le new entry Paolo Vannuccini (Pantera) e Alberto Benocci (Valdimontone). Proprio quest’ultimo, salvo novità, dovrebbe raccogliere il testimone di Benedetta Mocenni come referente delle commissioni solidarietà.