Ilrestodelcarlino.it - Delitto Pierina, l’ombra del sospetto: che cosa ha detto Valeria a Louis

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 5 aprile 2025 – È il 4 settembre del 2024 eBartolucci incontra il maritoDassilva, in carcere perché accusato dell’omicidio diPaganelli, nella sala colloquio dei ‘Casetti’. Quella conversazione, secondo gli inquirenti, potrebbe assumere ora una grande valenza investigativa, perché agli occhi di chi indaga metterebbe in luce i dubbi e le incertezze disugli spostamenti compiuti dal 35enne senegalese la sera del 3 ottobre del 2023, quandoè stata massacrata con 29 coltellate nel garage di via del Ciclamino. E’ uno dei passaggi fondamentali confluiti nei 24 atti di indagine messi a disposizione dagli inquirenti riminesi alle parti e quindi alla difesa di Dassilva, i legali Riario Fabbri e Andrea Guidi. Rimini 05-08-2024 - OmicidioPaganelliQuestura stalking.