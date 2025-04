Lanazione.it - Svolta alla Polleria Volpi “Restiamo aperti pronti a dare il testimone a chi vorrà proseguire“

Non chiude la storia, è utile metterlo in premessa. “Sì, siamo e. Per i nostri clienti e per salvaguaril nostro lavoro ci terremmo a metterlo in chiaro - sottolineano le titolari della storica attività in via San Paolino, Caterina e Valentinache hanno raccolto ildai genitori Antonio e Cinzia che 52 anni fa subentrarono nell’attività di famiglia insieme a Vittorio, fratello di Antonio emoglie Ersilia –. Il punto è che in questi giorni sono girate voci infondate circa la nostra chiusura, voci che ci hanno fatto non poco danno. La gente continua a chiamarcirmata, a chiedere come faranno senza di noi per il pranzo di Pasqua“. “Ribadiamo: laè e rimane aperta. Casomai – annunciano le titolari – c’è un’intenzione di vendere la licenza magari a favore di chipiù o meno in continuità.