Linkiesta.it - Se la solidarietà verso gli ebrei non fa notizia, allora la (brutta) notizia è questa

Non c’era da aspettarsi che l’iniziativa “Indossiamo la kippah”, organizzata da Europa Radicale finisse in prima pagina. Ma si poteva almeno sperare che non fossero soltanto un paio di trafiletti – oltretutto su stampa non proprio prominente – a occuparsene. Salva qualche copertura online, quell’iniziativa è passata nel sostanziale disinteresse.È un disinteresse significativo. Proprio qui avevamo denunciato la mancanza di qualsiasi iniziativa dinei confronti deglicui ormai è impedito di sentirsi sicuri solo perché – appunto, per esempio – indossano il copricapo che li rende riconoscibili. E dicevamo che quel difetto di empatia poteva dipendere solo da due ragioni alternative. La prima, che in realtà non è vero che gli, dopo ottant’anni dallo sterminio, devono stare attenti e che è meglio che non si facciano riconoscere.