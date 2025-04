Molestie a scuola sequestrati i cellulari Chat sotto esame | nei telefoni le prove dei contatti

Lanazione.it - Molestie a scuola, sequestrati i cellulari. Chat sotto esame: nei telefoni le prove dei contatti Leggi su Lanazione.it Pistoia, 5 aprile 2025 – Sarebbero decine e decine i messaggi scambiati tra alunna e insegnante, fin dall’inizio dell’anno scolastico, alcuni molto confidenziali, ma soprattutto con una frequenza quasi quotidiana, esaminati dai carabinieri nell’ambito dell’indagine diretta dal sostituto procuratore Chiara Contesini, che venerdì scorso ha portato all’arresto (ai domiciliari) di un insegnante e della dirigente scolastica di un istituto pistoiese. L’ipotesi di reato per l’uomo, 58 anni, incensurato, sposato e padre di due figli, è di violenza sessuale aggravata dal contesto scolastico e dalla minore età della presunta vittima (14 anni), mentre per la dirigente di favoreggiamento personale (articolo 378 del Codice Penale), poiché avrebbe aiutato l’insegnante a eludere le investigazioni anche attraverso una segnalazione pregiudizievole nei confronti della minore.

Molestie a scuola, sequestrati i cellulari. Chat sotto esame: nei telefoni le prove dei contatti. Orrore alla scuola elementare: si scava nella vita del maestro arrestato mentre abusava di una bimba. Uomo tenta di rapire due bambine fuori da una scuola a Milano. Castellammare, sequestrato materiale pornografico a casa della prof arrestata per violenza sessuale. Milano, un maestro elementare arrestato per abusi su minori: almeno due le alunne molestate. Entra in una scuola di Milano e tenta di rapire alcuni alunni: "Voglio un bambino", arrestato un 50enne. Ne parlano su altre fonti

Molestie a scuola, docente arrestato: alunni lo filmano in classe a sua insaputa, c’è una denuncia per violazione della privacy - Un docente di cinquant’anni del torinese è stato arrestato con l’accusa di molestie e violenze sessuali nei confronti di alcuni suoi studenti. Il caso è esploso due mesi fa in seguito alla denuncia di ... (tecnicadellascuola.it)

Molestie e violenza sessuale su studentesse, arrestato prof: portato via dagli agenti mentre è a scuola - Un insegnante di un istituto superiore di Pontedera, in provincia di Pisa, è stato arrestato dalla polizia all'interno della scuola dove insegnava ... (fanpage.it)

Insegnante arrestato a Pontedera a scuola con l'accusa di violenze, avrebbe abusato di una studentessa - Un insegnante è stato arrestato presso la scuola di Pontedera (Pisa) dove insegna: l'accusa è quella di violenze e molestie sessuali ai danni di minorenne ... (virgilio.it)