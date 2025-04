Lanazione.it - La lunga ’Notte del liceo’. Teatro, poesia e musica nel nome dell’ambiente

Leggi su Lanazione.it

La Notte Nazionale del Liceo approda anche a Foligno. Ieri grande successo per l’evento che ha coinvolto il Polo liceale Frezzi - Beata Angela, con tutti i suoi indirizzi. "Non mi stanco di questa iniziativa che ha coinvolto tutti e quattro gli indirizzi della nostra scuola. La cultura classica - ha detto la dirigente scolastica Maria Marinangeli - abbraccia idealmente tutti gli indirizzi liceo classico motore dell’iniziativa". Quindi i saluti dell’assessore comunale Elisabetta Ugolinelli, poi l’intervento della presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi. "Ho frequentato il Liceo classico ma non abbiamo fatto iniziative del genere. Mi sarebbe piaciuto farlo". E sul tema scelto ‘Mediterraneo’: "L’acqua è un fattore ambivalente. Dona la vita, ma anche separazione. In alcuni casi di morte.