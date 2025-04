Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: si parte con la FP3, subito bandiera rossa per erba in fiamme!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.47 Condizioni meteo simili a quelle di ieri. 14° per l’atmosfera e 38° sull’asfalto con vento ancora una volta sostenuto.04.46 Hamilton torna in pista con le soft, Kimi Antonelli con le medie, Verstappen con le hard.04.45 Il primo ad entrare in azione è Lando Norris con le soft. Anche Piastri con le stesse gomme.04.44 SEMAFORO VERDE! SI RINELLA FP3!!04.43 Non dovrebbe mancare molto alla rinza. I piloti attendono nei rispettivi abitacoli.04.41 L’ai lati della pista è completamente secca e basta una scintilla per far partire le. Potrebbe essere un rischio soprattutto in ottica gara.04.40 Vedremo quanto tempo occorrerà per la rinza. Ad ogni modo questi piccoli falò iniziano ad essere davvero un rischio anche in ottica gara.