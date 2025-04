LIVE Cobolli-Dzumhur ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | occasione per dare una svolta alla stagione

DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale tra l’azzurro FLAVIO Cobolli e il bosniaco Damir Dzumhur. Si gioca per accedere alla finale dell’ATP250 di Bucarest (ROU).Azzurro che arriva dopo aver, già così, disputato il miglior torneo della stagione. E’ riuscito a vincere per la prima volta in stagione due partite nel circuito maggiore, l’aveva fatto solo alla United Cup tra dicembre e gennaio. Quello che il giovane romano ha ritrovato è una tigna, visto che le due partite precedenti a oggi non sono state molto concrete, ma quantomeno Cobolli ha saputo trovare una chiave di volta.Oggi, c’è da battere un giocatore che attraversa quello che è il miglior periodo della carriera. il 36enne Dzhumur è tornato alla ribalda infatti a cavallo di fine 2024 e in questo sin qui clamoroso 2025. Oasport.it - LIVE Cobolli-Dzumhur, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: occasione per dare una svolta alla stagione Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenutidella sfida di semifinale tra l’azzurro FLAVIOe il bosniaco Damir. Si gioca per accederefinale dell’ATP250 di(ROU).Azzurro che arriva dopo aver, già così, disputato il miglior torneo della. E’ riuscito a vincere per la prima volta indue partite nel circuito maggiore, l’aveva fatto soloUnited Cup tra dicembre e gennaio. Quello che il giovane romano ha ritrovato è una tigna, visto che le due partite precedenti a oggi non sono state molto concrete, ma quantomenoha saputo trovare una chiave di volta.Oggi, c’è da battere un giocatore che attraversa quello che è il miglior periodo della carriera. il 36enne Dzhumur è tornatoribalda infatti a cavallo di fine 2024 e in questo sin qui clamoroso

