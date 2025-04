Bus troppo scarsi nel weekend L’appello per i servizi in Vallata

Nuovo appello per migliorare i trasporti pubblici che in alcune frazioni valbisentine soprattutto il fine settimana sono scarsi o completamente assenti, mettendo in ginocchio chi non ha la macchina e deve andare a lavorare anche il sabato e la domenica, nonché tutte le famiglie che hanno ragazzi adolescenti che vorrebbero trascorrere qualche ora al cinema o con gli amici in città. Dopo la segnalazione della signora di Schignano che in estate deve andare al lavoro anche il sabato, oltre alla domenica, a piedi fino a Vaiano, percorrendo quasi 4 chilometri, arriva la raccolta firme promossa dalla Nuova Pro Loco di Migliana. La linea è infatti la stessa per le due frazioni collinari ed è quella che consente di arrivare sulla Sr 325 dove c'è la coincidenza con la linea che collega Prato a Castiglion Dei Pepoli, e consente di arrivare a Vaiano, dove il sabato si svolge anche il mercato e dove è ubicata la stazione ferroviaria più vicina.

