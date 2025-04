Oasport.it - F1 su TV8 oggi, GP Giappone 2025: orario qualifiche, quando la differita in chiaro

Sabato 5 aprile, il Gran Premio deldi F1 vivrà la giornata dedicata alle. La sessione atta a determinare la griglia di partenza del GP domenicale sarà preceduta dall’ultimo turno di prove libere. Il programma di Suzuka è dunque canonico. Non ci sarà Sprint, la prossima è prevista a Miami.Nell’era turbo-ibrida si è corso 9 volte a Suzuka. In 5 occasioni ha vinto l’autore della pole position e in 3 casi si è imposto chi è scattato al suo fianco. Addirittura, nessun pilota scattato dalla quarta casella in poi ha primeggiato innell’ultimo decennio!Le ultime tre pole position sono tutte state appannaggio di Max Verstappen. Non si tratta di un record, poiché il primato appartiene a Michael Schumacher (5). L’ultima volta in cui la Ferrari è stata la più veloce in qualifica è stata l’edizione 2019, con Sebastian Vettel.