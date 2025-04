Lanazione.it - Nuovo mercatino alla Partaccia. Via libera alla copertura. Ora caccia ai fondi ministeriali

Il piano del Comune per riqualificare ildellava avanti con due nuovi passi: entra nel vivo la realizzazione del lotto 2, quello relativo alle coperture dei prefabbricati modulari già in fase di costruzione, dopo la demolizione del vecchio ‘’, e nel frattempo il Comune prova a intercettare pure deiper riuscire a cofinanziare buona parte dell’opera, per circa 1,6 milioni di euro sui 2,5 milioni di costo complessivo. Il primo lotto, in corso di esecuzione, prevede la realizzazione dei quatto moduli commerciali fra loro strutturalmente distinti (apertura forse già per quest’estate) mentre il secondo, le cui procedure di gara partiranno a breve, a seguito della recente approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune, prevede la realizzazione di coperture poste al ricoprimento generale dei costruiti moduli commerciali.