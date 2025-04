LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA | match importante sulla strada del Mondiale dei pesi massimi

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Vianello-Torrez, Boxe. match fondamentale per l'italiano.Guido Vianello ritorna sul ring per un match decisivo contro l'americano Richard Torrez Jr, nel main event della card Top Rank. L'incontro sarà nella notte fra sabato 5 e domenica 6 Aprile, dove l'azzurro combatterà per la sua posizione nei ranking mondiali, dove figura tra i primi 15 delle top sigle, esclusa la WBA (13° IBF, 15° WBC e WBO).Torrez Jr, suo prossimo rivale, lo segue nella classifica IBF e condivide con lui un passato tutto olimpico: Vianello ha rappresentato l'Italia a Rio 2016 nei supermassimi, mentre l'americano, argento a Tokyo 2020, ha combattuto nella stessa categoria. Da professionista, Torrez vanta un record perfetto di 12 vittorie su 12 combattimenti, noto per il suo alto tasso di conversione in KO e per il titolo nordamericano WBC dei pesi massimi.

