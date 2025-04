Sos dazi export Puglia-Usa Una partita da 900 milioni | Più qualità e altri mercati

dazi vince chi tesse la tela della qualità e dell'innovazione. I vertici pugliesi di Confindustria non hanno dubbi: il made in Italy è un unicum al mondo e. Quotidianodipuglia.it - Sos dazi, export Puglia-Usa. Una partita da 900 milioni: «Più qualità e altri mercati» Leggi su Quotidianodipuglia.it Nel braccio di ferro deivince chi tesse la tela dellae dell'innovazione. I vertici pugliesi di Confindustria non hanno dubbi: il made in Italy è un unicum al mondo e.

Dazi USA al 20%, Coldiretti Puglia lancia l’allarme sull’export - I dazi USA sul Made in Italy minacciano le esportazioni pugliesi, colpendo olio e vino. Coldiretti lancia l’allarme su effetti e soluzioni. (pugliapress.org)

Pd Puglia: ‘Dazi Usa batosta per imprese e lavoratori’ - "I dazi imposti da Donald Trump rappresentano una vera e propria batosta per le imprese e i lavoratori pugliesi, con il rischio concreto di far perdere alla ... (corrieresalentino.it)

Anche la Puglia trema per i dazi decisi da Trump: si teme il -20% sull’export - La tempesta dei dazi Usa si abbatte anche sulla Puglia, e le previsioni sono decisamente fosche: dopo l’annuncio mercoledì sera di Donald Trump di applicare con effetto ... (quotidianodipuglia.it)