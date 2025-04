Lanazione.it - Offerta per l’ex sanatorio. Investitore si fa avanti

Leggi su Lanazione.it

C’è un potenziale acquirente perGuido Banti di Pratolino. Unneozelandese ha infatti presentato l’unicapervenuta per l’ultimo bando di vendita da parte di Asl Toscana Centro, scaduto nei giorni scorsi. E si tratta, se sarà confermata, di un’più che cospicua: 5,7 milioni di euro, più del doppio della base d’asta, che era stata stabilita in 2,2 milioni di euro. Con la quale si è aggiudicato, per ora in via provvisioria, il grande complesso immobiliare. Adesso questoavrà tre giorni di tempo per versare la caparra confirmatoria (il 10% della somma), poi entro 30 giorni dovrà versare un altro 20%. Ricordiamo che le destinazioni d’uso ammesse risultano, come specificato nella relazione tecnica che era allegata al bando: residenziale, turistico-ricettivo, direzionale e di servizio.