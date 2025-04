Lanazione.it - Oste, un Dae alla Misericordia per Raimondi

Ladisi dota di un Dae – defibrillatore automatico esterno – e lo instnella propria sede in ricordo di Piero, per tanti anni confratello attivo e persona conosciuta e stimata nella sezione. L’inaugurazione è in programma oggi alle 16.25 nella sede di via Scarpettini adi Montemurlo. Intervengono le autorità cittadine per un saluto e l’associazione Avis Verag. Alle 20 ci sarà la tradizionale "Spizzata in" con la presentazione di una nuova pizza inserita nel menù, dedicata a Piero. Il confratello infatti, morto il 29 settembre 2024 in un incidente, era impegnato in molti servizi all’interno della sezione, sia come soccorritore ma anche come volontario del gruppo ricreativo insiememoglie Gina. Da qui l’idea di creare una nuova pizza, "La Pierino", in suo ricordo.