Giuseppe Romano | Grazie alla Zes unica si riducono molti divari Netta spinta sul turismo L' intervista

«In Puglia anche un settore che prima non era ricompreso tra quelli produttivi, come quello del, con la Zessta trovando grande volano. E su questo fronte è importante.

Giuseppe Romano, Coordinatore Struttura ZES Unica all’Italian Investment Council 2025 by Remind.

Zes Unica, Romano: "Nel 2025 già 55 autorizzazioni con investimenti concreti".

Zes unica per il Mezzogiorno, Giusy Romano coordinatore. De Luca: svolta possibile.

Giosy Romano nominato nuovo coordinatore nazionale della Zes Mezzogiorno.

Zes unica, concesse autorizzazioni per 450 progetti con 7 miliardi di investimento per il Sud. «Ma non attrae investitori esteri».

Fincalabra, Occhiuto nomina i componenti del Cda: Romano presidente.