Cadavere di un uomo in campagna fra Villa Castelli e Grottaglie Rinvenuto in serata

Il corpo senza vita di un 69enne è stato rinvenuto in serata in una zona di campagna fra Villa Castelli e Grottaglie, paese quest'ultimo di cui era originario l'uomo. In giornata aveva effettuato lavori di potatura in campagna di un amico. Sul posto i carabinieri, i tecnici dello Spesal e i soccorritori ai quali non è rimasto che constatare il decesso dovuto forse a cause naturali.

