In fiamme autocarro in transito sull'A16: intervengono i Vigili del Fuoco (Di martedì 22 ottobre 2024) La squadra dei Vigili del distaccamento di Grottaminarda subito dopo le ore 03'30 della notte trascorsa, sono intervenuti sull'autostrada A 16, Napoli - Canosa in direzione Canosa, al Km. 86,400 nel territorio del comune di Grottaminarda per un incendio che ha visto coinvolto un autocarro in Avellinotoday.it - In fiamme autocarro in transito sull'A16: intervengono i Vigili del Fuoco Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La squadra deidel distaccamento di Grottaminarda subito dopo le ore 03'30 della notte trascorsa, sono intervenuti'autostrada A 16, Napoli - Canosa in direzione Canosa, al Km. 86,400 nel territorio del comune di Grottaminarda per un incendio che ha visto coinvolto unin

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ottobre Rosa: al Moscati e al Landolfi due giovedì di visite senologiche gratuite - Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati apre le porte della Breast Unit, organizzando, con il patrocinio dei Comuni di Avellino e Solofra, due ... (irpiniareport.it)

Cesinali, al via la quarta edizione di "Un Libro al Mese". La kermesse che promuove il territorio con la lettura - Primo appuntamento venerdì 25 ottobre presso la sala consiliare del Comune con "Il prossimo anno non contattarmi" ... (irpiniareport.it)

Incidente a Mercogliano, auto si ribalta dopo lo schianto: due feriti in ospedale - Un’auto si è ribaltata, un’altra è andata distrutta. Incidente nella notte in via Loreto a Mercogliano. Nel violento scontro le due persone a bordo dei veicoli sono ... (ilmattino.it)