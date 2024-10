Immobile, il vice-presidente del Besiktas rivela: "Lavoravamo da mesi dietro le quinte con la Lazio" (Di martedì 22 ottobre 2024) Spunta un retroscena di mercato sul trasferimento di Immobile dalla Lazio al Besiktas l`estate scorsa. A rivelarlo è il vice-presidente del Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Spunta un retroscena di mercato sul trasferimento didalla Lazio all`estate scorsa. Arlo è ildel

Besiktas - il vice presidente : “Immobile? Eccezionale - lo naturalizzerei turco. Zalewski? Ora niente” - Da noi ha già fatto 12 gol, è un giocatore eccezionale e se fosse per me lo naturalizzerei turco”. Zalewski? Ora niente” appeared first on SportFace. “Per tre giorni non siamo usciti dall’albergo perché stavamo lavorando all’acquisto di Immobile”. The post Besiktas, il vice presidente: “Immobile? Eccezionale, lo naturalizzerei turco. (Sportface.it)

Vicepresidente Besiktas : “Immobile non lo manderemo in pensione. Zalewski può interessarci” | VIDEO CM.IT - ?Il vice presidente del #Besiktas riceve il premio Euro-Mediterraneo 2024 e assicura: “Non abbiamo intenzione di mandare #Immobile in pensione tanto presto”. Cosa rappresenta per il calcio turco organizzare l’Europeo con l’Italia? “Secondo me è una bellissima iniziativa, sono due paesi amici, è molto importante per tutti e due. (Calciomercato.it)