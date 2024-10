Ilaria Salis, Ungheria chiede la revoca dell’immunità: cosa succede ora (Di martedì 22 ottobre 2024) Budapest ha chiesto che venga revocata l’immunità parlamentare a Ilaria Salis, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. L’annuncio è stato fatto dalla presidente della Eurocamera Roberta Metsola e la richiesta verrà inoltrata alla commissione per gli affari giuridici. Adesso però che cosa può succedere? L’annuncio della richiesta e il lavoro della Commissione Per il voto sulla richiesta di annullamento dell’immunità potrebbe volerci diverso tempo e anche in caso di revoca Salis rimarrà in carica. Lapresse.it - Ilaria Salis, Ungheria chiede la revoca dell’immunità: cosa succede ora Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Budapest ha chiesto che vengata l’immunità parlamentare a, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. L’annuncio è stato fatto dalla presidente della Eurocamera Roberta Metsola e la richiesta verrà inoltrata alla commissione per gli affari giuridici. Adesso però chepuòre? L’annuncio della richiesta e il lavoro della Commissione Per il voto sulla richiesta di annullamentopotrebbe volerci diverso tempo e anche in caso dirimarrà in carica.

Ilaria Salis - l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità. Durissimo botta e risposta a Strasburgo - Come funziona la revoca dell’immunità Secondo il Regolamento del Parlamento europeo, le richieste di revoca dell’immunità sono comunicate dalla Presidente in Aula e poi deferite alla commissione giuridica. L'articolo Ilaria Salis, l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità. L’Ungheria ha ufficialmente richiesto la revoca dell’immunità per l’eurodeputata Ilaria Salis. (Thesocialpost.it)

Richiesta revoca immunità - Fratoianni e Bonelli : ‘solidali con Ilaria Salis’ - Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. . . Ribadiamo la nostra piena solidarietà a Ilaria e auspichiamo. “La richiesta di revoca dell’immunità ad Ilaria Salis da parte delle autorità ungheresi è arrivata al Parlamento Europeo. (Imolaoggi.it)

L'Ungheria chiede la revoca dell'immunità per Ilaria Salis - Ora tocca al Parlamento Europeo ribadire - concludono Bonelli e Fratoianni - che la democrazia e la tutela dei diritti non possono essere messe in discussione". E ha concluso accusando l'eurodeputata di essere una delinquente: "Tutta questa farsa è uno scherzo, tu non sei democratica e non sei una martire. (Ilfoglio.it)