Il curioso caso Telfar, che dalla produzione cruelty-free passa alla vera pelle (Di martedì 22 ottobre 2024) Perché un brand inclusivo e «per tutti» torna sui suoi passi su temi come accessibilità e sostenibilità? Il marchio newyorchese famoso per la sua borsa vegana e democratica, simbolo identitario per giovani creativi e minoranze, lancia il primo modello in pelle vera. Si riapre il dibattito su sostenibilità (reale) ed esclusività della moda di lusso Vanityfair.it - Il curioso caso Telfar, che dalla produzione cruelty-free passa alla vera pelle Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Perché un brand inclusivo e «per tutti» torna sui suoi passi su temi come accessibilità e sostenibilità? Il marchio newyorchese famoso per la sua borsa vegana e democratica, simbolo identitario per giovani creativi e minoranze, lancia il primo modello in. Si riapre il dibattito su sostenibilità (reale) ed esclusività della moda di lusso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caffè Moak : il curioso caso del caffè che nasce nel paese della cioccolata - Giovanni Spatola, nel 1967, ha messo in piedi una piccola lavorazione di caffè a Modica, e oggi ha una delle aziende più importanti del territorio. (Vanityfair.it)

Sacchi arbitro di Udinese-Inter : curioso caso sulle gare già dirette! - Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Macerata, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match del Bluenergy Stadium. Poi dovranno passare quattro anni per rivedere Sacchi arbitrare l’Inter: proprio una partita con l’Udinese del 31 ottobre a San Siro, vinta 2-0. Il dato curioso è che in tutte e tre le partite dirette da Sacchi ha sempre vinto la squadra che giocava in ... (Inter-news.it)

Frattesi e il curioso caso di Udinese-Inter : la coincidenza chiama il bis! - Coincidenza figlia, tra l’altro, anche di uno sfortunato evento. Da quella trionfale giornata sono passati all’incirca sei mesi, ma la voglia di incidere e il fiuto del gol di Frattesi non è cambiato di una virgola. Proprio come lo scorso aprile, quando il numero sedici nerazzurro entrò nella seconda frazione di gioco, dando una svolta netta a Udinese-Inter spingendo in rete la palla gol della ... (Inter-news.it)