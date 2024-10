Highlights e gol Milan-Club Brugge 3-1: Champions League 2024/2025 (VIDEO) (Di martedì 22 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Milan-Club Brugge 3-1, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Primo tempo con avvio complicato per i rossoneri, poi però da calcio d’angolo all’improvviso ecco il gol di Pulisic, davvero on fire. E le cose si mettono molto bene per la squadra di Fonseca, visto che col Var arriva anche l’espulsione di Onyedika. A inizio ripresa, però, il pari del neo entrato Sabbe e una gran prova dei belgi, ma ecco che Okafor, subentrato a Leao, sgasa e serve l’assist a Reijnders per il 2-1. L’olandese firma anche la doppietta personale, stavolta su assist dell’altro neo entrato Chukwueze. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLI Highlights DI Milan-Club Brugge 3-1 Highlights e gol Milan-Club Brugge 3-1: Champions League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per la terza giornata della. Primo tempo con avvio complicato per i rossoneri, poi però da calcio d’angolo all’improvviso ecco il gol di Pulisic, davvero on fire. E le cose si mettono molto bene per la squadra di Fonseca, visto che col Var arriva anche l’espulsione di Onyedika. A inizio ripresa, però, il pari del neo entrato Sabbe e una gran prova dei belgi, ma ecco che Okafor, subentrato a Leao, sgasa e serve l’assist a Reijnders per il 2-1. L’olandese firma anche la doppietta personale, stavolta su assist dell’altro neo entrato Chukwueze. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLIDI3-1e gol3-1:) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights e gol Milan Futuro-Legnago 1-3 : Serie C 2024/2025 (VIDEO) - Nel girone B i rossoneri passano in vantaggio con Bartesaghi al 40?, ma subiscono la rimonta dopo l’espulsione per doppio giallo di Ballo Toure. All’82’ Martic dalla lunga distanza sorprende Raveyre con un destro potente e preciso. . Tre minuti dopo è Svidercoschi a premiare l’inserimento di Franzolini che a tu per tu col portiere non sbaglia. (Sportface.it)

Highlights Scafati-Olimpia Milano 78-83 - basket Serie A1 2024/2025 (VIDEO) - . Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di coach Nicola, che però disputano una gara di alto livello contro i meneghini, cedendo per 78-83. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 The post Highlights Scafati-Olimpia Milano 78-83, basket Serie A1 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Highlights Serie A | Milan-Udinese 1-0 - il Diavolo si aggrappa al Var! - Una decisione che lascia perplessi. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . MILAN-UDINESE 1-0 SERIE A – GOL E HIGHLIGHTS Video con gli highlights di Milan-Udinese, ripreso da canale YouTube ufficiale della Serie A. In una gara valida per l’ottava giornata di Serie A, decisa da un gol di Samuel Chukwueze nel primo tempo. (Inter-news.it)