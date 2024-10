Gustavo Nocella, l'arresto da film del "re italiano della droga" nell'appartamento di lusso (Di martedì 22 ottobre 2024) Fine della latitanza per Gustavo Nocella. Il boss della camorra è stato arrestato a Medellin, in Colombia, al termine di un'operazione congiunta tra la Polizia nazionale colombiana (Pnc), l'Interpol, l'Europol i Carabinieri e la polizia del Regno Unito. Ad annunciare la notizia è stato Europa.today.it - Gustavo Nocella, l'arresto da film del "re italiano della droga" nell'appartamento di lusso Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Finelatitanza per. Il bosscamorra è stato arrestato a Medellin, in Colombia, al termine di un'operazione congiunta tra la Polizia nazionale colombiana (Pnc), l'Interpol, l'Europol i Carabinieri e la polizia del Regno Unito. Ad annunciare la notizia è stato

Arrestato in Colombia il boss della camorra Gustavo Nocella - Lo annuncia su X direttamente il presidente colombiano Gustavo Petro, che definisce Nocella "Il re italiano della droga italiano". . AGI - Arrestato a Medellin, in Colombia, il boss di camorra Gustavo Nocella, uno dei più importanti tramiti con i narcotrafficanti colombiani. "La fase finale dell'Operazione Minerva - rende noto il presidente colombiano - ha cominciato a prendere forma sei mesi ... (Agi.it)

Arrestato in il boss della camorra Gustavo Nocella : si trovava in Colombia - “Questo trafficante di droga, identificato come invisibile e di 58 anni – hanno commentato le autorità colombiane – era incaricato di gestire tutta la logistica necessaria per la preparazione e lo stoccaggio del cloridrato di cocaina destinato a essere inviato da Colombia ad Amsterdam tramite navi e barche a vela. (Thesocialpost.it)

Colombia - arrestato a Medellin il boss italiano Gustavo Nocella - La fase finale dell’operazione per il suo arresto, denominata Operazione Minerva, ha spiegato, “è iniziata sei mesi fa quando la polizia nazionale, in coordinamento con Europol, i Carabinieri e le autorità del Regno Unito, ha raccolto informazioni tali da stabilire che il progetto aveva il suo centro operativo in Colombia“. (Lapresse.it)