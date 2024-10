Ilveggente.it - Gratta e Vinci, scoperto il paese dei balocchi: si vince sempre

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), in questoc’è un’ “epidemia” dite: corsa all’oro in Trentino, ce n’è per tutti. I numeri, a volte, sono più eloquenti delle parole. Come quelli, contenuti nel report relativo alla diffusione dell’azzardo online nei piccoli Comuni italiani, che hanno allarmato ildi Calliano. Siamo in Trentino, più precisamente nell’Alta Vallagarina, in un borgo che conta 2098 anime. Ma dove, a quanto pare, si gioca tanto. Anzi, troppo. Calliano nel mirino: si gioca troppo (AnsaFoto) – Ilveggente.itCome si edalla ricerca di Federconsumatori, Cgil e Istituto degli studi sui Comuni, ogni cittadino di Calliano avrebbe speso, nel 2023, qualcosa come 12mila 749 euro per tentare la fortuna al gioco d’azzardo. Lo hanno fatto online, puntando talvolta suie, talvolta, su altre Lotterie.