Governo, Schlein: "Meloni vuole festeggiare i due anni, gli italiani no" (Di martedì 22 ottobre 2024) La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, boccia i primi due anni del Governo a guida Giorgia Meloni. "Il nostro giudizio è netto e negativo da ogni punto di vista, perché è un Governo che, da quando c'è, ha tagliato sulla sanità pubblica, ha tagliato sul sociale non mandando ai sindaci quello che serve per contrastare le povertà e le diseguaglianze, per sostenere i servizi, ha precarizzato ulteriormente il lavoro e si fa bello dei risultati ottenuti da altri, non ha un piano industriale per l'Italia, si abbatte con tutta la violenza sui fragili, sui loro diritti e nega l'emergenza climatica non dando risposte neanche su questo terreno", ha detto la leader del Nazareno in Umbria per sostenere la candidatura di Stefania Proietti a governatrice della Regione. "Quindi noi – ha sottolineato Schlein – abbiamo un giudizio estremamente negativo su questo Governo.

Scontro tra governo e magistratura : le parole dure di Elly Schlein sul futuro della democrazia - Schlein non risparmia critiche, sottolineando le conseguenze che potrebbero derivare dalle recenti dichiarazioni di esponenti del governo. “Se non si riesce a governare, non si deve dirottare la responsabilità verso un potere dello Stato,” ha affermato Boccia, richiamando l’attenzione sulla necessità di un dialogo costruttivo piuttosto che conflitti. (Gaeta.it)

Schlein “Governo vuole cancellare la separazione dei poteri” - E sul caso Albania la leader dem spiega: “Questa polemica è basata sul nulla: non è colpa dei giudici o delle opposizioni se questo governo non ha letto le leggi italiane e le sentenze della Corte di Giustizia Europea. Su questa vicenda dei 16 migranti deportati in Albania, i giudici italiani hanno solo applicato una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 ottobre che io stessa avevo ... (Unlimitednews.it)

Sanità - Schlein : “Governo verso il minimo storico di spesa sul Pil” - ROMA – “Una grande piazza anche oggi per la sanita’ pubblica, per il lavoro. Quindi sono artefici dei propri disastri”, aggiunge la leader Dem. Hanno appena buttato 800 milioni sull’accordo con l’Albania che non sta in piedi come avevamo segnalato e non pensino di poterlo aggirare perche’ per aggirare le sentenze della Corte di giustizia europea dovrebbero uscire dall’Unione Europea”. (Lopinionista.it)