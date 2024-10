Amica.it - Esce nelle sale il 21 novembre "Napoli - New York", il film di Gebriele Salvatores da un'idea di Federico Fellini con Pierfrancesco Favino: il trailer

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ora c’è anche la data di uscita: 212024. Segnamocela sul calendario, perché è quando vedremo al cinema il nuovoscritto e diretto da Gabriele. La sua prima volta con. La conclusione di un lavoro immaginato da, autore del soggetto con Tullio Pinelli. Ecco, quindi, le prime immagini di-Newnelche vedete qui sopra. Il cast e i personaggi di “– New” In realtà, il centro della scena è per i due bambini. Sono loro, Dea Lanzaro e Antonio Guerra, cioè Celestina e Carmine, il cuore del nuovo progetto del regista Premio Oscar. Che si avvale della collaborazione di altri attori adulti come Thomas Arana (appena visto in Mike) nei panni del Capitano della nave, Antonio Catania, in quelli del giornalista Joe Agrillo. E di Omar Benson Miller (Csi: Miami), il George che aiuta i bambini.