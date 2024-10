Dilei.it - Elisabetta Gregoraci splendida in bikini. Vacanze a Dubai con Nathan

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Perl’estate continua. La soubrette è volata al caldo, a, per qualche giorno al sole con il figlioFalco. Un modo per staccare la spina dopo giornate frenetiche ma soprattutto per riabbracciare l’erede che, da quest’anno, ha lasciato il nido familiare per studiare in un prestigioso collegio in Svizzera. Nonostante la distanza la sintonia tra EliGreg eè sempre molto forte e anche nelle foto postate sul web si evince la complicità e armonia tra i due.con il figlioFalcoha condiviso sui social alcune foto mentre si trova acon il figlioFalco, nato dal lungo rapporto con Flavio Briatore. “Un po’ di giorni insieme solo per noi due. Felicità”, ha scritto la soubrette su Instagram, aggiungendo un cuore.