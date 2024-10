Panorama.it - Cottagecore, la dolce estetica della vita rurale

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nel vasto panorama delle tendenze contemporanee, ilsi erge come un inno alla semplicità, un richiamo a unapiù autentica e in armonia con la natura. Questa, che ha conquistato il cuore di molti, si ispira allae a un immaginario idilliaco, dove il tempo sembra scorrere più lentamente e ogni momento è dedicato alla bellezza del quotidiano. Il termineè emerso in rete, catturando l'immaginazione di chi, nel frastuonomoderna, cerca rifugio in un mondo più semplice. Le sue radici affondano nell'romantica del XIX secolo, richiamando alla mente le immagini di cottage pittoreschi, giardini rigogliosi e unavissuta all'insegna dell'artigianato econvivialità.