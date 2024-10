Champions League, prima vittoria per il Milan: 3-1 contro il Brugges (Di martedì 22 ottobre 2024) Primo successo in questa edizione della Champions League per il Milan, che supera 3-1 il Bruges a San Siro nel match valido per la terza giornata. Rossoneri avanti al 34? del primo tempo con Pulisic, poco dopo Onyedika viene espulso – dopo l’intervento del Var – per un fallo su Reijnders. Nella ripresa a sorpresa i belgi trovano il pareggio al 6? con un bel diagonale di Sabbe, ma il Diavolo non si scompone e centra la vittoria grazie alla doppietta proprio di Reijnders, a segno prima su assist di Okafor al 16? e poi sul cross di Chukwueze al 26?. Da segnalare nel quarto d’ora finale il debutto del baby Francesco Camarda, che a 16 anni e 266 giorni diventa così il più giovane esordiente italiano nella storia della Champions League e il più giovane esordiente in assoluto con la maglia del Milan. Lapresse.it - Champions League, prima vittoria per il Milan: 3-1 contro il Brugges Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Primo successo in questa edizione dellaper il, che supera 3-1 il Bruges a San Siro nel match valido per la terza giornata. Rossoneri avanti al 34? del primo tempo con Pulisic, poco dopo Onyedika viene espulso – dopo l’intervento del Var – per un fallo su Reijnders. Nella ripresa a sorpresa i belgi trovano il pareggio al 6? con un bel diagonale di Sabbe, ma il Diavolo non si scompone e centra lagrazie alla doppietta proprio di Reijnders, a segnosu assist di Okafor al 16? e poi sul cross di Chukwueze al 26?. Da segnalare nel quarto d’ora finale il debutto del baby Francesco Camarda, che a 16 anni e 266 giorni diventa così il più giovane esordiente italiano nella storia dellae il più giovane esordiente in assoluto con la maglia del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA Champions League - Juventus-Stoccarda 0-0 e Aston Villa-Bologna 0-0 | Occasione per Mittelstadt LIVE - it vi offre la cronaca del match del ‘Villa Park’ di Birmingham. itTerza partita per le italiane in questa terza giornata del nuovo format della Champions League: in contemporanea con Juventus e Stoccarda, scendono in campo l’Aston Villa e il Bologna. Dopo il Milan contro il Club Brugge, per la terza giornata della Champions League scendono in campo la Juventus e il Bologna È tempo di scendere ... (Calciomercato.it)

Highlights e gol Monaco-Stella Rossa 5-1 - Champions League 2024/2025 (VIDEO) - com/FMiwEEqBBK — Goal Highlights @CenterOfGoals (@MacleanTul74844) October 22, 2024 pic. twitter. twitter. twitter. com/40Zgf5ofTy — Goal Highlights @CenterOfGoals (@MacleanTul74844) October 22, 2024 pic. . Inutile, per la compagine ospite, il gol di Ndiaye. Il video con gli highlights e i gol di Monaco-Stella Rossa, match valevole per la terza giornata di Champions League 2024/2025. (Sportface.it)

Milan trionfa contro il Bruges : 3-1 nel match di Champions League a San Siro - Con una vittoria per 3-1, i rossoneri hanno dimostrato la loro forza e determinazione, confermando il loro status di favoriti nel torneo. La ribalta di Reijnders e la risposta del Milan Dopo aver subito il gol del pareggio, il Milan ha rialzato il ritmo del gioco. La sua capacità di inserirsi nell’area e di sfruttare un rimpallo è stata determinante per ritornare in vantaggio. (Gaeta.it)