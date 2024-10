Champions League, LIVE dalle 18.45: si parte con il Monaco, stasera PSG-PSV e Real Madrid-Borussia Dortmund (Di martedì 22 ottobre 2024) Torna in scena il grande calcio internazionale con la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Non solo il Milan al Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Torna in scena il grande calcio internazionale con la terza giornata della fase campionato della UEFA. Non solo il Milan al

Psg-Psv oggi in tv : programma - orario e diretta Champions League 2024/2025 - Dopo la vittoria all'esordio contro il Girona, per la formazione parigina è arrivata una netta sconfitta all'Emirates contro l'Arsenal: ora, al Parco dei Principi arriva la squadra olandese, che invece ha ottenuto un solo punto pareggiando contro lo Sporting, con Donnarumma e compagni che daranno la caccia ai tre punti per rialzarsi subito e rilanciarsi in classifica.

Aston Villa-Bologna oggi in tv : programma - orario e diretta Champions League 2024/2025 - Il fischio d'inizio è in programma alle ore 21:00 di martedì 22 ottobre.

Real Madrid-Borussia Dortmund oggi in tv : programma - orario e diretta Champions League 2024/2025 - Avvio di stagione incerto per i Blancos di Carlo Ancelotti, che hanno già commesso un passo falso anche in Champions, perdendo nell'ultimo turno in casa del Lille dopo aver vinto all'esordio contro lo Stoccarda.