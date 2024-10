Bobo Vieri "fatto a pezzi" dal Fisco: quanto deve pagare, conti trascinati in rosso (Di martedì 22 ottobre 2024) Stangata del Fisco su Bobo Vieri. Già alle prese con la dolorosa e assai polemica rottura con gli ex amici e compagni d'affari sul web Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, l'ex bomber di Inter e Nazionale riconvertitosi in imprenditore e star su Twitch deve sborsare 150mila euro all'Erario, una botta non da poco che come sottolinea Open ha portato in rosso i conti complessivi delle sue società, amministrate insieme alla mamma Christiane Rivaux (Bobo presidente, lei consigliere delegato) per un totale di 40mila euro bruciati. Particolarmente pesante il bilancio della "Società forestale I Bifolchi", che ha chiuso in rosso per più di 300mila euro a fronte di soli 21.540 euro di ricavi. "Il totale dei debiti si è incrementato di circa il 17% rispetto all'anno precedente passando da euro 711.182 ad euro 834. Liberoquotidiano.it - Bobo Vieri "fatto a pezzi" dal Fisco: quanto deve pagare, conti trascinati in rosso Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Stangata delsu. Già alle prese con la dolorosa e assai polemica rottura con gli ex amici e compagni d'affari sul web Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, l'ex bomber di Inter e Nazionale riconvertitosi in imprenditore e star su Twitchsborsare 150mila euro all'Erario, una botta non da poco che come sottolinea Open ha portato incomplessivi delle sue società, amministrate insieme alla mamma Christiane Rivaux (presidente, lei consigliere delegato) per un totale di 40mila euro bruciati. Particolarmente pesante il bilancio della "Società forestale I Bifolchi", che ha chiuso inper più di 300mila euro a fronte di soli 21.540 euro di ricavi. "Il totale dei debiti si è incrementato di circa il 17% rispetto all'anno precedente passando da euro 711.182 ad euro 834.

Una mazzata da 150mila euro per Bobo Vieri - Tale operazione ha comportato un impatto rilevante sul conto economico, consistente nell’imputazione delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi, per un importo di euro 150. 609". 000 euro in tasse per la società "Forestale I Bifolchi" gestita da Christian Vieri insieme alla mamma Christiane Rivaux. (Lanazione.it)

Bobo Vieri finisce in fuorigioco per 150 mila euro. Ma questa volta Cassano e Adani non c’entrano - 182 ad euro 834. Fra l’altro nel 2024 ha anche chiuso un accordo commerciale per la distribuzione delle bottigliette di birra nei punti dell’Antico Vinaio del fiorentino Tommaso Mazzanti. Tale operazione ha comportato un impatto rilevante sul conto economico, consistente nell’imputazione delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi, per un importo di euro 150. (Open.online)

APPELLO in Diretta a VIERI : “Bobo - FACCIAMO LA PACE” ||| Di Livio SHOW anche su Lautaro e Dimarco - Infine un appello a Bobo Vieri per fare pace. Angelo Di Livio ha parlato ai microfoni di TVPlay per il suo appuntamento settimanale e ha analizzato diversi temi, anche dal calcio del passato Angelo Di Livio, ex calciatore di Juventus e Fiorentina, è tornato sui tempi nei quali giocava insieme a Bobo Vieri e sul ‘dissing’ che c’è stato fra i due nelle scorse settimane, ma ha anche parlato di ... (Tvplay.it)