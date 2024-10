"Bagheria, l'amministrazione ha preferito rifare tutti i marciapiedi invece di riqualificare il sottopasso coi soldi del Pnrr" (Di martedì 22 ottobre 2024) Fratelli d’Italia Bagheria rimane sorpresa dal comunicato apparso domenica sera nella testate giornalistiche locali dove si parla di “sciacallaggio politico”. Unica nostra “colpa” quella di aver segnalato che in 20 minuti sabato pomeriggio si è allagata una città e che il servizio di pulizia Palermotoday.it - "Bagheria, l'amministrazione ha preferito rifare tutti i marciapiedi invece di riqualificare il sottopasso coi soldi del Pnrr" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Fratelli d’Italiarimane sorpresa dal comunicato apparso domenica sera nella testate giornalistiche locali dove si parla di “sciacallaggio politico”. Unica nostra “colpa” quella di aver segnalato che in 20 minuti sabato pomeriggio si è allagata una città e che il servizio di pulizia

Disagi per il maltempo a Bagheria - l'amministrazione : "Gli attacchi di M5S e Fratelli d’Italia sciacallaggio politico" - Le forti piogge che ieri hanno colpito la Sicilia mettendola in ginocchio in tantissime parti, si sono fatte sentire anche a Bagheria, provocando senza dubbio alcuni disagi ed inconvenienti. Si è trattato, come accade oramai sempre più spesso a causa del cambiamento climatico, di fenomeni... (Palermotoday.it)

Maltempo e danni a Bagheria - M5S : "A rischio l'incolumità dei cittadini - l'amministrazione che cosa fa?" - Il sottopassaggio di Viale Bagnera si è allagato, mettendo. . . La situazione rischia di peggiorare ulteriormente. Bagheria si è trovata, ancora una volta, ad affrontare i disagi provocati dalle prime piogge intense. Purtroppo, non sarà l'ultima volta, e questa volta si è rischiato un grave incidente. (Palermotoday.it)