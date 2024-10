Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 22 ottobre (Di martedì 22 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca Endless Love, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui le Anticipazioni di Endless Love su Zon.it. Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 22 ottobre Zeynep arriva in ospedale e dona il sangue per salvare la vita di Nihan, mentre Tufan inizia a investigare sull’incidente. Tufan scopre che Asu ha mentito riguardo a Kemal e si rende conto che la donna ha coperto la verità per proteggere il marito. Emir, grato a Zeynep per il suo aiuto, le dimostra affetto, ma la ragazza ribadisce di averlo fatto solo per il fratello. Chi è Nihan di Endless Love? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 22 ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi22Zeynep arriva in ospedale e dona il sangue per salvare la vita di Nihan, mentre Tufan inizia a investigare sull’incidente. Tufan scopre che Asu ha mentito riguardo a Kemal e si rende conto che la donna ha coperto la verità per proteggere il marito. Emir, grato a Zeynep per il suo aiuto, le dimostra affetto, ma la ragazza ribadisce di averlo fatto solo per il fratello. Chi è Nihan di? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992.

