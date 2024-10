Lettera43.it - Yulia Navalnaya vuole candidarsi alle elezioni presidenziali in Russia dopo l’era Putin

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La vedova in esilio del defunto leader dell’opposizione russa Aleksei Navalny,, intende presentarsi come candidatanel Paese quando sarà finita. Lo ha detto in un’intervista alla Bbc dove ha parlato anche di Patriot, il libro di memorie che suo marito stava scrivendo prima della sua morte e che verrà pubblicato martedì.è stata inclusa lo scorso luglio nell’elenco dei “terroristi ed estremisti” e rischia l’arresto se torna in patria mentre il presidenteè ancora al potere, ricorda la Bbc, sottolineando che quella di Mosca non è una minaccia vuota. Suo marito, l’oppositore più accanito del presidente, era stato condannato a 19 anni per estremismo – accuse considerate politicamente motivate – ed è morto lo scorso febbraio in una colonia penale nel Circolo Polare Artico.