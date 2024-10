Terracina, il canile comunale cambia gestione: siglato il contratto di affidamento (Di lunedì 21 ottobre 2024) Terracina, 21 ottobre 2024 – Nuova gestione per il canile comunale di Terracina. È stato siglato infatti il contratto di affidamento del servizio di gestione del canile comunale e delle attività di custodia, mantenimento e cura degli animali catturati sul territorio comunale per la durata di quattro anni. Il servizio, che prenderà il via il 5 novembre, sarà gestito dall’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la V.A.L. srl, la Galileo Galilei srl e Alba Dog srl. Sempre oggi è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del contratto al Medico Veterinario Luciano Befera. Un iter che arriva così a conclusione, partito con l’approvazione del capitolato speciale d’appalto, e poi la gara della S.U.A. di Frosinone che ha richiesto tempi lunghi fino alla formalizzazione dell’affidamento e quindi la stipula odierna del contratto. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Nuovaper ildi. È statoinfatti ildidel servizio didele delle attività di custodia, mantenimento e cura degli animali catturati sul territorioper la durata di quattro anni. Il servizio, che prenderà il via il 5 novembre, sarà gestito dall’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la V.A.L. srl, la Galileo Galilei srl e Alba Dog srl. Sempre oggi è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Esecuzione delal Medico Veterinario Luciano Befera. Un iter che arriva così a conclusione, partito con l’approvazione del capitolato speciale d’appalto, e poi la gara della S.U.A. di Frosinone che ha richiesto tempi lunghi fino alla formalizzazione dell’e quindi la stipula odierna del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terracina / Nuova gestione del Canile Comunale - siglato oggi il contratto di affidamento - Il servizio, che prenderà il via il 5 novembre, […] L'articolo Terracina / Nuova gestione del Canile Comunale, siglato oggi il contratto di affidamento sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. È stato siglato oggi infatti il contratto di affidamento del servizio di gestione del canile comunale e delle attività di custodia, mantenimento e cura degli animali catturati sul territorio ... (Temporeale.info)

A Terracina il progetto “Crescere insieme si può” : appuntamento con i cani del Canile Comunale - Al progetto, inclusivo e solidale in sinergia con il Comune di Terracina, collaborano tra gli altri Legambiente Terracina AnimalHelp, Liberamente, Rete Solidale, il Melograno e Avis, insieme al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile. ilfaroonline. La prima fase del progetto ruota attorno ai cani del Canile Comunale di Terracina nei parchi della Città, e il primo appuntamento è in programma ... (Ilfaroonline.it)

Terracina / Sabato appuntamento con i cani del Canile Comunale al Parco di via Bachelet - TERRACINA – È in programma sabato 19 ottobre il primo appuntamento del progetto “Crescere insieme si può”, un’iniziativa dell’Associazione Le Orme di Jack patrocinato dal Comune di Terracina in collaborazione con il nucleo di Protezione Civile di Terracina che propone, tra gli obiettivi, l’inclusione sociale dei ragazzi diversamente abili, l’adozione responsabile dei cani dal canile ... (Temporeale.info)