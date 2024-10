Serie A, 300 presenze per Politano: il messaggio della SSC Napoli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con la gara di ieri contro l’Empoli l’attaccante del Napoli Matteo Politano raggiunge le 300 presenze in Serie A. Nella giornata di ieri Matteo Politano L'articolo Serie A, 300 presenze per Politano: il messaggio della SSC Napoli proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Serie A, 300 presenze per Politano: il messaggio della SSC Napoli Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con la gara di ieri contro l’Empoli l’attaccante delMatteoraggiunge le 300inA. Nella giornata di ieri MatteoL'articoloA, 300per: ilSSCproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - Politano : Un Traguardo Importante in Serie A - Questo traguardo, insieme alla presenza numero 300 in Serie A, sottolinea il suo impatto duraturo e la sua crescita all’interno del club. Questo dato testimonia non solo la sua costanza, ma anche la fiducia che l’allenatore ha riposto in lui nel corso degli anni. Con la sua continua evoluzione e i suoi risultati, il futuro sembra luminoso per il numero 21 del Napoli. (Terzotemponapoli.com)

Napoli troppo forte per il Monza : Politano e Kvaratskhelia portano Conte in vetta alla Serie A - È il primo gol in campionato per l’esterno azzurro, che sfrutta alla perfezione un assist involontario di Lukaku, bravo a pressare la difesa brianzola. Classifica corta: Napoli a +1 sulla Juventus Il Napoli, con 13 punti, mantiene un punto di vantaggio sulla Juventus, che ha battuto il Genoa al “Ferraris”. (Napolipiu.com)

Il Napoli torna al comando in Serie A : Politano e Kvaratskhelia bastano per battere il Monza - Il Napoli torna solitario al comando della Serie A, dopo più di un anno. I gol di Politano e Kvaratskhelia regalano il successo alla squadra di Conte, che ha piegato per 2-0 un ottimo Monza.Continua a leggere . (Fanpage.it)