Selvaggia Roma è finalmente mamma di Luce (Di lunedì 21 ottobre 2024) Selvaggia Roma è finalmente diventata mamma di Luce; ad annunciarlo è il compagno dell'influencer, il calciatore Luca Teti, in alcune storie pubblicate su Instagram. Fonte: instagram @lucateti9Come si apprende, la ex partecipante di Temptation Island ha dato alla Luce la sua bambina con un parto cesareo, dopo l'induzione e dopo aver cercato fino all'ultimo di procedere con un parto naturale. Alla fine, la piccola Luce è nata alle 19:52, dopo 14 ore di travaglio. Nel 2022 Roma aveva perso un'altra bambina, Mia, a causa di un virus contratto in gravidanza, mentre era al quinto mese; un dolore che la donna ha definito "disumano". All'inizio del 2024, invece, la notizia della nuova gravidanza, conclusasi, a 41 settimane, con il cesareo.

Festa del Cinema di Roma - Michele Placido : “A questa età finalmente posso parlare di Pirandello” - E arrivato a quest’età, nella piena maturità, mi sono sentito di poter parlare di Pirandello, che considero il mio padre putativo”. it) “Amo il teatro più del cinema, questa è la verità. Il regista e attore presenta 'Eterno Visionario' sul grande autore siciliano, 'è il mio padre putativo' (Cinematografo. (Sbircialanotizia.it)

Festa del Cinema di Roma - Michele Placido : “A questa età finalmente posso parlare di Pirandello” - Le scrisse 500 lettere e lei rispose a 238, esattamente la metà. Così Michele Placido alla presentazione di ‘Eterno Visionario’ sul grande drammaturgo insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1934. . Ma per me non esistono personaggi storici, ma personaggi che ci dicono ancora qualcosa di contemporaneo”. (Dailyshowmagazine.com)

ROMA. VI MUN. ROTONDO : “Finalmente ascoltate le richieste del VI Municipio” - “I cittadini del VI Municipio che hanno subito danni dalle ingenti piogge, avranno il supporto di Ama Spa per la rimozione dei rifiuti a bordo strada con relativa pulizia di caditoie e foglie, in via Savoca, via Mandanici, via Borore,Via Uta angolo via Sinnai, via Fiumefreddo di Sicilia, via Aci Sant’Antonio e via Ispica”. (Romadailynews.it)