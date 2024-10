Santi Francesi, che musica: "Nessun odio per l’IA. Ma impegniamoci tutti a salvare la creatività" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ho paura di tutto è l’ultimo singolo dei Santi Francesi, il duo formato da Alessandro De Santis e Lorenzo Francese, che il pubblico del Festival di Luce!, sabato, ha ascoltato dal vivo prima di tutti gli altri. Una canzone che è un inno all’accettazione di un sentimento solitamente bistrattato, tenuto ai margini. Una chiusura in musica e in leggerezza, la loro esibizione live, a conclusione di una lunga giornata dibattuta in lungo e in largo sul tema dell’IA. "Non si può guardarla con odio, essendo nuova spaventa. Noi usiamo la tecnologia nella produzione musicale come ausilio – ha spiegato Lorenzo –. Deve rimanere al servizio della creatività umana perché quando diventa generatore di idee rischia di uniformare, appiattire". Quotidiano.net - Santi Francesi, che musica: "Nessun odio per l’IA. Ma impegniamoci tutti a salvare la creatività" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ho paura di tutto è l’ultimo singolo dei, il duo formato da Alessandro Des e Lorenzo Francese, che il pubblico del Festival di Luce!, sabato, ha ascoltato dal vivo prima digli altri. Una canzone che è un inno all’accettazione di un sentimento solitamente bistrattato, tenuto ai margini. Una chiusura ine in leggerezza, la loro esibizione live, a conclusione di una lunga giornata dibattuta in lungo e in largo sul tema del. "Non si può guardarla con, essendo nuova spaventa. Noi usiamo la tecnologia nella produzionele come ausilio – ha spiegato Lorenzo –. Deve rimanere al servizio dellaumana perché quando diventa generatore di idee rischia di uniformare, appiattire".

Santi Francesi - testo e significato di Ho paura di tutto - la nuova canzone - Dopo un’estate ricca di impegni tra performance e lavoro in studio, il duo vincitore di X Factor 2022 pubblica un nuovo singolo. Scopriamo testo e significato. I Santi Francesi, infatti, hanno raccontato: “Ho paura di tutto, anche a livello di sonorità e groove, non lascia spazio a paralisi di nessun tipo, è anzi un inno all’accettazione della paura in quanto motore salvifico per eccellenza: se ... (Dilei.it)

“Niente di male” di Giorgia è una carezza - Rose Villain molla Guè e torna da Fred De Palma - i Santi Francesi hanno paura : la selezione di “Musica di Fatto” - Una nuova rivoluzione dopo “Ladra di Vento”. Un brano fortissimo per le radio e un nuovo percorso che non delude e regala nuove sfumature. L’artista sta attraversando una nuova primavera con la conduzione di “X Factor 2024” con il plauso di pubblico e critica ed è anche diventata il nuovo volto della campagna Tim. (Ilfattoquotidiano.it)

I Santi Francesi : un nuovo brano prima del ritorno live - I Santi Francesi adesso sono pronti a tornare dal loro pubblico e lo faranno con un nuovo tour che era già stato annunciato dall’inizio dell’anno. Piccole liturgie musicali Si tratta dei quattro showcase intimi che hanno registrato il sold out in pochi secondi e che a marzo hanno preso forma in due luoghi sconsacrati ma dalla bellezza sacra. (Velvetmag.it)