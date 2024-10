Nessun accordo nel centrodestra, rinviata l'assemblea dei soci per l'elezione dei vertici di Amap (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nessun accordo nel centrodestra per i nomi da indicare al vertice dell'Amap e dal Comune di Palermo, socio di maggioranza dell'azienda acquedotto, parte la richiesta di rinviare l’assemblea prevista per oggi per l’elezione della nuova governance. "Una scelta più che discutibile", afferma il Palermotoday.it - Nessun accordo nel centrodestra, rinviata l'assemblea dei soci per l'elezione dei vertici di Amap Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)nelper i nomi da indicare al vertice dell'e dal Comune di Palermo,o di maggioranza dell'azienda acquedotto, parte la richiesta di rinviare l’prevista per oggi per l’della nuova governance. "Una scelta più che discutibile", afferma il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Più donne nelle Giunte comunali : nessun accordo all'Ars e il disegno di legge Enti locali torna in commissione - Nessun accordo all'Ars sul ddl Enti locali e così il testo torna in commissione. Nel corso della seduta di oggi del Parlamento siciliano, il capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino ha chiesto che il testo tornasse in commissione Affari istituzionali "per un ulteriore approfondimento"... (Messinatoday.it)

Più donne nelle Giunte comunali : nessun accordo all'Ars e il disegno di legge Enti locali torna in commissione - Nessun accordo all'Ars sul ddl Enti locali e così il testo torna in commissione. Nel corso della seduta di oggi del Parlamento siciliano, il capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino ha chiesto che il testo tornasse in commissione Affari istituzionali "per un ulteriore approfondimento"... (Palermotoday.it)

Il Partito Democratico chiarisce : nessun accordo con il centrodestra per la guida dell’ANCI - L’ANCI, essendo un ente rappresentativo, non può essere strumentalizzata per interessi di parte, e questo tentativo di intervento da parte di Fratelli d’Italia viene considerato un rischio per l’unità e la necessità di una rappresentanza valida per tutti i sindaci. Il PD si è sentito in dovere di intervenire per precisare la situazione, sottolineando l’importanza di un’alleanza tra le diverse ... (Gaeta.it)